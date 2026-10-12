Азаров указал, что на Украине не считают катастрофой длительное отсутствие воды Азаров: на Украине уже не считают катастрофой длительное отсутствие воды и света

Москва12 окт Вести.Предстоящей зимой Украина столкнется с трудностями на фоне ситуации с топливом и проблемами в энергетике, но украинское население уже не считает катастрофой длительное отсутствие воды и света. Об этом сообщил ИС "Вести" экс-премьер Украины Николай Азаров.

Азаров полагает, что грядущая зима на Украине будет серьезнее с точки зрения подготовленности.

Надо полагать, что эта зима будет гораздо серьезнее с точки зрения подготовленности, во-первых, с точки зрения работы энергетики. И подготовка к зиме с точки зрения заготовки топлива и так далее. Что считать еще раз катастрофой? Если люди два месяца жили без света, без воды, без канализации и не считают это катастрофой. Положим, наши бы люди давным-давно считали бы это катастрофой, а они не считают это катастрофой. Так что, смотря что считать за катастрофу рассказал Азаров

Ранее директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко разъяснил, почему Украина не может восстановить энергетику.