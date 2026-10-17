Дмитриев: эксперимент с мультикультурализмом в ЕС пошел не по плану Дмитриев: мультикультурный эксперимент в ЕС провалился

Москва17 окт Вести.Мультикультурный эксперимент Евросоюза провалился и порождает лишь еще больше насилия, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал сообщения о беспорядках на площади Республики в Париже.

Мультикультурный эксперимент пошел не так: почему правительства стран ЕС продолжают увеличивать число склонных к насилию мигрантов? написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Кирилл Дмитриев заявлял, что лишь мигранты сохраняют веру в Великобританию.