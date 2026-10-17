Москва17 октВести.Мультикультурный эксперимент Евросоюза провалился и порождает лишь еще больше насилия, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Так он прокомментировал сообщения о беспорядках на площади Республики в Париже.
Мультикультурный эксперимент пошел не так: почему правительства стран ЕС продолжают увеличивать число склонных к насилию мигрантов?написал Дмитриев в соцсети X
Ранее Кирилл Дмитриев заявлял, что лишь мигранты сохраняют веру в Великобританию.