Мирошник: доклад УВКПЧ об Украине в СПЧ не вызвал ажиотажа в Женеве

Мирошник: доклад УВКПЧ по Украине в СПЧ в Женеве не вызвал ажиотажа Мирошник: доклад УВКПЧ об Украине в СПЧ не вызвал ажиотажа в Женеве

Москва3 окт Вести.Новый доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Украине в Совете ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве обширных дискуссий не вызвал.

Такую оценку дал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.

Доклад ... большого ажиотажа не вызвал написал дипломат в Telegram-канале

К своей публикации Мирошник прикрепил видео с заседания.

Ранее Мирошник сообщил, что в докладе УВКПЧ о сексуальном насилии в конфликте на Украине намеренно замалчиваются ряд преступлений, которые были совершены членами украинских формирований.