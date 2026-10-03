Москва3 октВести.Новый доклад Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) по Украине в Совете ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве обширных дискуссий не вызвал.
Такую оценку дал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник.
Доклад ... большого ажиотажа не вызвалнаписал дипломат в Telegram-канале
К своей публикации Мирошник прикрепил видео с заседания.
Ранее Мирошник сообщил, что в докладе УВКПЧ о сексуальном насилии в конфликте на Украине намеренно замалчиваются ряд преступлений, которые были совершены членами украинских формирований.