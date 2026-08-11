Москва11 авг Вести.Доклады международных наблюдателей по жертвам конфликта на Украине превращаются в фарс, так как их авторы крайне избирательно учитывают пострадавших. Об этом в беседе с ТАСС рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он рассказал, как в ООН наблюдатели делали доклад по вопросу гибели людей или пострадавших людях в 2025 году. По словам Мирошника, там озвучивались совершенно неправдоподобные цифры, намеренно заниженные.

Они [международные наблюдатели] говорят о людях, которые погибли или пострадали "на территории всей Украины" в рамках конфликта, не разделяя на людей с российской стороны, с украинской стороны, не считая людей в Белгородской области, Курской, Брянской. ... А потом в конце говорят: "Вот у нас было там 3 тысячи человек, 95% из них пострадали на территории, подконтрольной Украине". Значит, во всем виновата Россия отметил дипломат

Он добавил, что подобного рода доклады с таким подходом никому не нужны.

Ранее в интервью ИС "Вести" Мирошник заявил, что ООН и ОБСЕ на уровне исполнителей блокируют расследования преступлений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Дипломат констатировал, что при получении информации о действиях ВСУ организации предпочитают ограничиваться общими заявлениями о необходимости защищать гражданское население.