Мирошник: киевскому режиму не может быть прощения за его преступления

В МИД РФ призвали привлечь Киев к международной ответственности за преступления Мирошник: киевскому режиму не может быть прощения за его преступления

Москва18 окт Вести.Преступления, которые совершает киевский режим, никогда не могут быть оправданы и прощены. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

То, что совершает сегодня Киев, – это не может быть прощено никогда цитирует его РИА Новости

По словам дипломата, России предстоит пройти тяжелый путь, проводя множество мероприятий по убеждению партнеров, предоставлению им достоверной информации и объяснениям.

Достижению каких-то совместных проектов – мы готовы на это тратить столько, сколько понадобится времени и сил подчеркнул Мирошник

Посол также заявил, что России необходимо добиться изобличения киевского режима и его привлечения к международной ответственности за свои преступные деяния.