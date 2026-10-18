Москва18 октВести.Преступления, которые совершает киевский режим, никогда не могут быть оправданы и прощены. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
То, что совершает сегодня Киев, – это не может быть прощено никогдацитирует его РИА Новости
По словам дипломата, России предстоит пройти тяжелый путь, проводя множество мероприятий по убеждению партнеров, предоставлению им достоверной информации и объяснениям.
Достижению каких-то совместных проектов – мы готовы на это тратить столько, сколько понадобится времени и силподчеркнул Мирошник
Посол также заявил, что России необходимо добиться изобличения киевского режима и его привлечения к международной ответственности за свои преступные деяния.