Мирошник: большинство членов Совбеза ООН проявили интерес к данным РФ по Украине

Большинство членов Совбеза ООН проявили интерес к материалам РФ по Украине Мирошник: большинство членов Совбеза ООН проявили интерес к данным РФ по Украине

Москва16 окт Вести.Большинство членов Совета безопасности ООН проявили интерес к материалам РФ по Украине. На это указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live" сообщает ИС "Вести".

Часть членов Совбеза пожелали дальнейшего снабжения данными, отметил он.

Из 15 членов Совета безопасности ООН только четыре занимали такую истеричную позицию. Остальные были взвешенными. Многие из них подходили, интересовались, получили все материалы, просили о дальнейшем снабжении данными рассказал Мирошник

Ранее посол сообщал о планах поднять ряд острых тем и задать "неудобные вопросы" Верховному комиссару ООН.