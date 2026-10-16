Москва16 октВести.Большинство членов Совета безопасности ООН проявили интерес к материалам РФ по Украине. На это указал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в комментарии для "Соловьёв Live" сообщает ИС "Вести".
Часть членов Совбеза пожелали дальнейшего снабжения данными, отметил он.
Из 15 членов Совета безопасности ООН только четыре занимали такую истеричную позицию. Остальные были взвешенными. Многие из них подходили, интересовались, получили все материалы, просили о дальнейшем снабжении даннымирассказал Мирошник
Ранее посол сообщал о планах поднять ряд острых тем и задать "неудобные вопросы" Верховному комиссару ООН.