Москва3 октВести.Представитель Литвы в Совете по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве был крайне возмущен присутствием в зале посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Об этом РИА Новости рассказал сам дипломат.
По его словам, доклады российской делегации вызвали живой интерес у многих стран. Западные государства в свою очередь были возмущены этими выступлениями.
Попытки блокировать любые сомнения в правильности действий украинской стороны вызывают у них (у представителей Запада. – Прим. ред.) просто сумасшедшую истерику. Так, например, вел себя представитель литовской стороны, который был крайне возмущен моим присутствием в залецитирует его слова агентство
Мирошник отметил, что представитель Литвы был возмущен именно фактом приезда российской стороны с целью рассказать правду о нарушениях прав человека руководством киевского режима.
А он этой правды боится, поэтому это вызвало такое жесткое заявление Литвы, а потом, конечно, было подхвачено украинской сторонойдобавил он
Дипломат подчеркнул, что группа стран, которая всячески помогает Киеву, в том числе поставляет оружие и тренирует украинских боевиков, довольна "виртуальной картинкой", которую они пытаются навязать мировому сообществу.
Ранее Мирошник рассказал о реакции у членов СПЧ ООН на видео из Алешек.