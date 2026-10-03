"Был крайне возмущен моим присутствием": Мирошник о после Литвы в СПЧ ООН Мирошник: Литва возмутилась моим присутствием в СПЧ ООН

Москва3 окт Вести.Представитель Литвы в Совете по правам человека (СПЧ) ООН в Женеве был крайне возмущен присутствием в зале посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. Об этом РИА Новости рассказал сам дипломат.

По его словам, доклады российской делегации вызвали живой интерес у многих стран. Западные государства в свою очередь были возмущены этими выступлениями.

Попытки блокировать любые сомнения в правильности действий украинской стороны вызывают у них (у представителей Запада. – Прим. ред.) просто сумасшедшую истерику. Так, например, вел себя представитель литовской стороны, который был крайне возмущен моим присутствием в зале цитирует его слова агентство

Мирошник отметил, что представитель Литвы был возмущен именно фактом приезда российской стороны с целью рассказать правду о нарушениях прав человека руководством киевского режима.

А он этой правды боится, поэтому это вызвало такое жесткое заявление Литвы, а потом, конечно, было подхвачено украинской стороной добавил он

Дипломат подчеркнул, что группа стран, которая всячески помогает Киеву, в том числе поставляет оружие и тренирует украинских боевиков, довольна "виртуальной картинкой", которую они пытаются навязать мировому сообществу.

Ранее Мирошник рассказал о реакции у членов СПЧ ООН на видео из Алешек.