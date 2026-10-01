Украинки пытались не пропустить журналистов на встречу с Мирошником Украинские активистки попытались помешать брифингу Мирошника в Женеве

Москва1 окт Вести.Украинские активистки попытались помешать иностранным журналистам попасть на брифинг посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника в Женеве, сообщили ТАСС участники встречи.

Брифинг с зарубежными журналистами состоялся в четверг в постпредстве России при ООН в Женеве в рамках визита Мирошника для участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека. На встречу были аккредитованы десятки представителей СМИ.

Как рассказала одна из журналисток, у входа в здание несколько украинок, завернутых в национальные флаги, пытались убедить представителей СМИ отказаться от участия в мероприятии. По ее словам, женщины вели себя агрессивно, допускали резкие высказывания в адрес журналистов и пытались физически препятствовать их проходу.

Провокаторы вели себя крайне агрессивно рассказала журналистка

В ситуацию вмешались находившиеся у входа полицейские. Они проверили документы у участниц акции и сопроводили их в полицейский участок.

Это была вторая встреча Мирошника с иностранными журналистами в Женеве за год. Как и предыдущий брифинг, мероприятие вызвало интерес у представителей зарубежных СМИ.