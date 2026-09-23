Москва23 сенВести.Охрана главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова грубо оттолкнула журналиста ИС "Вести" Дениса Давыдова во время 81-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.
Российский корреспондент попытался задать вопрос Умерову, когда тот выходил из здания.
Господин Умеров, собираетесь ли вы послушать [президента США] Дональда Трампа и остановить ваши атаки…не успел закончить свой вопрос Давыдов
Умеров, услышав обращение к нему, ненадолго обернулся, но, увидев российского журналиста, ускорил шаг и вышел из здания. Путь Давыдову преградил охранник Умерова, который не дал корреспонденту пройти и грубо оттолкнул его от двери внутрь здания.
Не сейчас! Не сейчас!раздраженно произнес украинский телохранитель
Давыдов не стал преследовать Умерова, вернулся в здание и обратился к своему коллеге.
Видишь, какой он агрессивныйоценил поведение Умерова и его охраны журналист
Встреча Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась в Нью-Йорке 22 сентября. Американский лидер в ходе переговоров подчеркнул, что ищет решение украинского конфликта, и выразил уверенность, что сделать это удастся до зимы.
81-й сессии ГА ООН началась во вторник. Тема сформулирована как "Восстановление доверия, управление преобразованиями: ООН, работающая на благо всех".