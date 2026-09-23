Охрана Умерова грубо оттолкнула российского журналиста на Генассамблее ООН Охрана Умерова грубо оттолкнула журналиста ИС "Вести" на Генассамблее ООН

Москва23 сен Вести.Охрана главы Службы внешней разведки Украины Рустема Умерова грубо оттолкнула журналиста ИС "Вести" Дениса Давыдова во время 81-сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке.

Российский корреспондент попытался задать вопрос Умерову, когда тот выходил из здания.

Господин Умеров, собираетесь ли вы послушать [президента США] Дональда Трампа и остановить ваши атаки… не успел закончить свой вопрос Давыдов

Умеров, услышав обращение к нему, ненадолго обернулся, но, увидев российского журналиста, ускорил шаг и вышел из здания. Путь Давыдову преградил охранник Умерова, который не дал корреспонденту пройти и грубо оттолкнул его от двери внутрь здания.

Не сейчас! Не сейчас! раздраженно произнес украинский телохранитель

Давыдов не стал преследовать Умерова, вернулся в здание и обратился к своему коллеге.

Видишь, какой он агрессивный оценил поведение Умерова и его охраны журналист

Встреча Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась в Нью-Йорке 22 сентября. Американский лидер в ходе переговоров подчеркнул, что ищет решение украинского конфликта, и выразил уверенность, что сделать это удастся до зимы.

81-й сессии ГА ООН началась во вторник. Тема сформулирована как "Восстановление доверия, управление преобразованиями: ООН, работающая на благо всех".