Москва2 октВести.Представители пяти стран продемонстрировали свое негодование по поводу выступления посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника на заседании СПЧ ООН. Об этом дипломат рассказал в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".
Нас слышат те страны, которые хотят слышать. Сегодня было пять стран - Чехия, Румыния, Ирландия, Нидерланды, Словения, - которые были категорически возмущены моим присутствием в зале СПЧ. У них был главным вопрос, как подсанкционный человек может находиться там и принимать участие от лица России, будучи официальным представителем в составе российской делегации?сказал он
Мирошник подчеркивает, что такое отношение вызывает у него недоумение.
Некоторые из них зачитывали мою биографию в зале, рассказывая о том, что я связан с Донбассом на протяжении всех этих лет. И я задаюсь вопросом: вы боитесь того, что я знаю, того, что я могу рассказать гораздо больше, чем вы себе представляете? Я уверен, из тех, кто сегодня на СМПЧ зачитывал доклад или давал комментарии, никогда не был на территории Алешек. Никто из них никогда не был в Донбассезаявил дипломат
Ранее Мирошник сообщил, что украинская сторона намеревается перевесить вину за происходящее в Алешках на Россию.