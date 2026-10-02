Мирошник рассказал, что его выступление вызвало негодование в СПЧ ООН Мирошник: пять стран возмутились моим присутствием на заседании СПЧ ООН

Москва2 окт Вести.Представители пяти стран продемонстрировали свое негодование по поводу выступления посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника на заседании СПЧ ООН. Об этом дипломат рассказал в эфире "Соловьёв Live" для ИС "Вести".

Нас слышат те страны, которые хотят слышать. Сегодня было пять стран - Чехия, Румыния, Ирландия, Нидерланды, Словения, - которые были категорически возмущены моим присутствием в зале СПЧ. У них был главным вопрос, как подсанкционный человек может находиться там и принимать участие от лица России, будучи официальным представителем в составе российской делегации? сказал он

Мирошник подчеркивает, что такое отношение вызывает у него недоумение.

Некоторые из них зачитывали мою биографию в зале, рассказывая о том, что я связан с Донбассом на протяжении всех этих лет. И я задаюсь вопросом: вы боитесь того, что я знаю, того, что я могу рассказать гораздо больше, чем вы себе представляете? Я уверен, из тех, кто сегодня на СМПЧ зачитывал доклад или давал комментарии, никогда не был на территории Алешек. Никто из них никогда не был в Донбассе заявил дипломат

Ранее Мирошник сообщил, что украинская сторона намеревается перевесить вину за происходящее в Алешках на Россию.