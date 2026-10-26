Путин проведет марафон из 24 международных двусторонних встреч на текущей неделе Помощник Путина Ушаков сообщил о 24 двусторонних встречах президента РФ

Москва26 окт Вести.Президент России Владимир Путин проведет на текущей неделе марафон из 24 двусторонних международных встреч. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Масса двусторонних встреч. Я уже упомянул, что во вторник, 27 октября, состоится пять встреч. Затем эти двусторонки продолжатся. Всего мы считали 24 такого рода встреч сказал Ушаков журналистам

По словам Ушакова, президент России проведет ряд переговоров во время восьмого саммита Форума стран-экспортеров газа, который пройдет в Москве 27 октября, а также на третьем саммите Россия - Африка, который пройдет в столице 28-29 октября.

Ранее Ушаков заявил, что он не исключает проведения новой двусторонней встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре 2026 года.