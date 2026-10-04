Сибига порекомендовал усилить ПВО на фоне ударов ВС России Сибига призвал усилить ПВО на фоне ударов российской армии

Москва4 окт Вести.Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атак Вооруженных сил (ВС) России по мостам в Киеве. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру столицы указал Сибига

По словам министра, западным сателлитам необходимо нарастить вложения в системы ПВО Украины.

Незадолго до этого в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве.

Ранее британский политолог-международник Александр Меркурис заявил, что Киев больше не в состоянии отражать удары Вооруженных сил России.