Москва4 октВести.Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига поручил усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) на фоне атак Вооруженных сил (ВС) России по мостам в Киеве. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Россия систематически атакует мостовую инфраструктуру столицыуказал Сибига
По словам министра, западным сателлитам необходимо нарастить вложения в системы ПВО Украины.
Незадолго до этого в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве.
Ранее британский политолог-международник Александр Меркурис заявил, что Киев больше не в состоянии отражать удары Вооруженных сил России.