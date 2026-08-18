Замглавы ГУР Украины Скибицкий: до конца года мирного соглашения с РФ не будет

В ГУР Украины заявили, что мирного соглашения с Россией до конца года не будет Замглавы ГУР Украины Скибицкий: до конца года мирного соглашения с РФ не будет

Москва18 авг Вести.Россия и Украина не достигнут договоренностей и не подпишут мирное соглашение до конца года. Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Их планы такие, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будет сказал Скибицкий в интервью "РБК-Украина"

По его словам, Москва будет добиваться поставленных перед собой целей и в первую очередь освобождать от Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставшуюся часть территории Донбасса.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По словам главы государства, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить переговоры по Украине в любое время.