Москва18 авгВести.Россия и Украина не достигнут договоренностей и не подпишут мирное соглашение до конца года. Об этом заявил заместитель главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Их планы такие, и это то, что они говорят: до конца этого года никаких договоренностей и подписания мирного соглашения не будетсказал Скибицкий в интервью "РБК-Украина"
По его словам, Москва будет добиваться поставленных перед собой целей и в первую очередь освобождать от Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставшуюся часть территории Донбасса.
23 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна готова к проведению мирных переговоров с Украиной. По словам главы государства, диалог следует строить на базе стамбульских договоренностей. Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности Москвы возобновить переговоры по Украине в любое время.