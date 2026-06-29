Глава парламента Турции рассказал, почему не был заключен мир по Украине Глава парламента Турции: миру по Украине помешали некоторые страны

Москва29 июн Вести.Мирное соглашение между Россией и Украиной не было достигнуто в марте 2022 года из-за нежелания некоторых стран урегулировать конфликт. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш.

Во время парламентского саммита НАТО в Стамбуле, как пишет ТАСС, он напомнил, что тогда в ходе переговоров стороны подготовили проекты практически окончательного соглашения.

К сожалению, из-за обстоятельств того времени некоторые страны не захотели мира, и он не был достигнут заявил Куртулмуш

При этом он отметил, что переговоры все же принесли результаты, в том числе позволили реализовать работу черноморского зернового коридора и провести несколько обменов пленными.

Ранее стало известно, что Турция вновь готова предоставить площадку в Стамбуле для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Для этого у страны есть необходимый опыт.