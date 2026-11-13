Путин: при вводе войск на Украину после урегулирования война возобновится

Путин предупредил Запад о возобновлении конфликта при вводе войск на Украину Путин: при вводе войск на Украину после урегулирования война возобновится

Москва13 ноя Вести.В случае, если после заключения мира на Украину будут введены иностранные войска, это неминуемо спровоцирует новый виток боевых действий, заявил президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США в Кремле.

Глава государства добавил, что Москва будет считать такое иностранное присутствие на Украине абсолютно неприемлемым, поскольку это станет угрозой национальной безопасности России.

Путин предупредил, что иностранные военнослужащие станут законной целью для российских Вооруженных сил.

Европейцы знают об этом. Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится цитирует российского лидера ТАСС

Путин в контексте урегулирования также обратил внимание на предложение администрации Белого дома.

Президент (США Дональд – прим. ред.) Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? Говорят: "Нет, только после мира на Украине". Но после мира на Украине они собираются вводить войска. А это — продолжение войны. Круг замкнулся резюмировал президент России

12 ноября Путин принял в Кремле специальных представителей американского лидера Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Их разговор продлился около двух с небольшим часов.

Участники встречи рассмотрели итоги трехсторонних консультаций, недавно прошедших в Абу-Даби, затронули возможность подключения европейской стороны к очередному раунду украинского урегулирования, а также обсудили проблематику, связанную с гуманитарными вопросами. Отдельным пунктом повестки стал вопрос о территориях.

Уиткофф назвал предстоящий обмен пленными между Россией и Украиной свидетельством продвижения на пути к урегулированию.

Кушнер, в свою очередь, рассказал, что Вашингтон приступил к обсуждению с европейскими странами архитектуры безопасности на континенте.