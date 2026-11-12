Путин: при сохранении "серых зон" никакого длительного мира на Украине не будет Путин: сохранение "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей

Москва12 ноя Вести.Сохранение "серых зон" приведет к неустойчивости любых договоренностей, и никакого длительного мира на Украине не будет. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле.

Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых серых зон. И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь вы, здесь мы. Как мы только втягиваемся в рассуждения о серых зонах, они понимаются по-разному, сразу начинаются споры и неустойчивость любой договоренности, и никакого длительного мира не будет сказал глава государства

Президент напомнил, что Россия до сих пор слышит со стороны киевских властей, что "такая-то территория контролируется ими, такая-то нами не контролируется".

Это может продолжаться бесконечно, потому что прийти туда и посмотреть, что на самом деле происходит, непросто в условиях современных средств поражения заключил Владимир Путин

Днем в четверг в Кремле начались переговоры президента РФ с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. На встрече присутствуют помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее, 10-11 ноября, в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.