Москва30 окт Вести.Российские силы в ходе ночного массированного удара по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетики, обеспечивающим их функционирование, поразили электроподстанцию "Светлое", питавшую предприятия ВПК в Днепропетровске (украинское название — Днепр. — Прим. ред.). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, электроподстанция находилась в населенном пункте Светлое в Днепропетровской области.

В результате удара поражены...электроподстанция ПС-330 "Светлое" в н.п. Светлое, обеспечивающая работу предприятий военной промышленности в Днепре говорится в сообщении российского военного ведомства

Кроме того, целью российских военных также стала электроподстанция ПС-330 "Новокиевская", расположенная в Киевской области и обеспечивающая функционирование предприятий ВПК в украинской столице.