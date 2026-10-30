ВС РФ поразили электроподстанцию, которая снабжала энергией объекты ВСУ в Киеве Армия РФ поразила электроподстанцию, снабжавшую энергией объекты ВСУ в Киеве

Москва30 окт Вести.Российские военные нанесли удар по электроподстанции ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подстанция обеспечивала электроснабжение предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенных в Киеве.

В результате удара поражены... электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в н.п. Хотов, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киеве сказано в сообщении

В Минобороны уточнили, что в ночь на 30 октября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дронами по объектам украинского ВПК и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей их работу.

Кроме того, целями ударов, по информации российского военного ведомства, стали объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах украинских военных.