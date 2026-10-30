Москва30 октВести.Российские военные нанесли удар по электроподстанции ПС-330 "Новокиевская" в населенном пункте Хотов Киевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подстанция обеспечивала электроснабжение предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, расположенных в Киеве.
В результате удара поражены... электроподстанция ПС-330 "Новокиевская" в н.п. Хотов, обеспечивающая функционирование предприятий военно-промышленного комплекса Украины в Киевесказано в сообщении
В Минобороны уточнили, что в ночь на 30 октября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и дронами по объектам украинского ВПК и энергетической инфраструктуры, обеспечивающей их работу.
Кроме того, целями ударов, по информации российского военного ведомства, стали объекты портовой инфраструктуры и морские суда, используемые в интересах украинских военных.