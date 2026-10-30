ВС РФ поразили ракетный завод в Киеве, выпускающий детали для дронов Минобороны: ВС РФ поразили ракетный завод в Киеве, выпускающий детали для дронов

Москва30 окт Вести.Российские военные поразили в Киеве выпускающий комплектующие для дронов ракетный завод и другие объекты. Об этом сообщило российское Минобороны.

В заявлении ведомства сказано, что в ночь на 30 октября Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и объектам энергетики, которые обеспечивают их работу, а также объектам портовой инфраструктуры и судам, используемым в интересах военных Украины.

По сообщению Минобороны РФ, в результате был поражен ряд объектов - в частности, в Киеве и Киевской области.

[Поражен] ракетный агрегатно-детальный завод (АО "Киевский Радиозавод", ООО "Тримен-Украина"), выпускающий комплектующие для разведывательных и ударных БПЛА, в том числе большой дальности говорится в материале

В Минобороны также сообщили о поражении в этом же регионе цеха (ЧАО "Фанплит"), где производились и хранились дроны большой и средней дальности типа FP-1, FP-2 компании Fire Point, и электроподстанции ПС-330 "Новокиевская", благодаря которой работают предприятия украинского ВПК в Киеве.