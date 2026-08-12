Поддубный заявил, что Славянская ТЭС получила критические повреждения при ударах Военкор Поддубный: Славянская ТЭС получила критические повреждения при ударах

Москва12 авг Вести.Славянская ТЭС получила критические повреждения в результате ударов Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.

По его словам, расположенный в Николаевке узел генерации электроэнергии больше не работает.

Славянская ТЭС получила критические повреждения в результате ударов ВС РФ … Территория и капитальные строения станции превращены противником в мощный укрепрайон и место базирования тяжелого вооружения. И за эти северо-восточные ворота к Славянску, до которого от Николаевки менее пяти километров, сейчас разворачиваются тяжелые бои написал он

Ранее военный корреспондент Владимир Разин заявил, что российская армия ежедневно продвигается к Славянску и Краматорску, вокруг этой агломерации сосредоточены очень большие силы ВС РФ.