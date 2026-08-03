Москва3 авгВести.Мост на подконтрольной ВСУ дороге из Славянска в Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил серьезные повреждения после ракетного удара Вооруженных сил России. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".
По информации издания, в результате удара объект выведен из строя.
Судя по кадрам, большая часть дорожного полотна обрушиласьговорится в сообщении
Ранее российские войска уничтожили расположенную в городе Краматорск в ДНР автозаправочную станцию, которая использовалась украинскими боевиками.