Мост на пути из Славянска в Краматорск получил серьезные повреждения

Российские войска вывели из строя мост на пути из Славянска в Краматорск Мост на пути из Славянска в Краматорск получил серьезные повреждения

Москва3 авг Вести.Мост на подконтрольной ВСУ дороге из Славянска в Краматорск в Донецкой Народной Республике (ДНР) получил серьезные повреждения после ракетного удара Вооруженных сил России. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua".

По информации издания, в результате удара объект выведен из строя.

Судя по кадрам, большая часть дорожного полотна обрушилась говорится в сообщении

Ранее российские войска уничтожили расположенную в городе Краматорск в ДНР автозаправочную станцию, которая использовалась украинскими боевиками.