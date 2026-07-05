ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, уничтожив переправу через Северский Донец у Маяков

В ДНР российская армия уничтожила переправу ВСУ в районе Маяков ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, уничтожив переправу через Северский Донец у Маяков

Москва5 июл Вести.Насыпная переправа через реку Северский Донец в Донецкой Народной Республике (ДНР) была уничтожена российской авиацией для срыва ротации личного состава противника. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Переправу в районе Маяков ВСУ использовали для ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений 63-й механизированной бригады и 120-й бригады территориальной обороны. Удар был нанесен при помощи авиации.

Ранее инженерные подразделения ВСУ уже пытались восстановить переправу через Северский Донец, однако эта операция была пресечена с помощью авиационного удара ВС РФ.