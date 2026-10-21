Москва21 октВести.Российские войска поразили объекты транспорта и энергетики, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что удар был нанесен с использованием оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракет и артиллерии.
Нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действияговорится в заявлении оборонного ведомства
Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.
Ранее подразделения Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.