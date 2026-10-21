Минобороны: ВС РФ нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам ВСУ

ВС РФ поразили объекты транспорта и энергетики, используемые в интересах ВСУ Минобороны: ВС РФ нанесли удары по транспортным и энергетическим объектам ВСУ

Москва21 окт Вести.Российские войска поразили объекты транспорта и энергетики, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен с использованием оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракет и артиллерии.

Нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, цехам производства и местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия говорится в заявлении оборонного ведомства

Кроме того, российские силы поразили пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

Ранее подразделения Вооруженных сил РФ освободили населенные пункты Червоный Яр и Юльевка в Запорожской области.