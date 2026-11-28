Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу, перевозившему военные грузы для ВСУ

ВС РФ поразили сухогруз ВСУ вблизи Одессы Минобороны сообщило об ударе по сухогрузу, перевозившему военные грузы для ВСУ

Москва28 ноя Вести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по сухогрузу, задействованному в интересах ВСУ. Об этом сообщается в официальной сводке.

Судно поражено в акватории Черного моря, вблизи Одессы.

Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУ говорится в сообщении

В результате ударов также были поражены электроподстанция "Нивки" 330 кВ в Киеве и теплоэлектроцентраль "Белоцерковская" в Киевской области, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.