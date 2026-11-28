Москва28 нояВести.Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар беспилотными летательными аппаратами по сухогрузу, задействованному в интересах ВСУ. Об этом сообщается в официальной сводке.
Судно поражено в акватории Черного моря, вблизи Одессы.
Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены удары беспилотными летательными аппаратами по объектам энергетической инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах ВСУговорится в сообщении
В результате ударов также были поражены электроподстанция "Нивки" 330 кВ в Киеве и теплоэлектроцентраль "Белоцерковская" в Киевской области, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.