Москва29 нояВести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря рядом с Одессой, который перевозил грузы военного значения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что цель была поражена российскими беспилотниками.
[Поражено] морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначенияговорится в сообщении
Также в ведомстве отчитались об ударах по двум электроподстанциям в Днепропетровской и Харьковской областях, работавших на обеспечение предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).