Российские военные поразили судно с грузами ВСУ в Черном море рядом с Одессой ВС РФ атаковали сухогруз в Черном море, доставлявший грузы военного значения

Москва29 ноя Вести.Российские военные нанесли удар по сухогрузу в акватории Черного моря рядом с Одессой, который перевозил грузы военного значения для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что цель была поражена российскими беспилотниками.

[Поражено] морское судно типа "сухогруз" в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявшее на Украину грузы военного назначения говорится в сообщении

Также в ведомстве отчитались об ударах по двум электроподстанциям в Днепропетровской и Харьковской областях, работавших на обеспечение предприятий украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).