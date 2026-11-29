Москва29 нояВести.Вооруженные силы РФ нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики, в том числе задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сводке ведомства, в результате ударов были поражены две электроподстанции: станция 330 кВ в городе Днепродзержинск Днепропетровской области и 110 кВ в населенном пункте Краснопавловка Харьковской области, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины.
Также в МО РФ сообщили, что в Харькове поражены цеха табачной фабрики Philip Morris, где, по данным военных, изготавливались боеприпасы для украинской армии, и сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявший на Украину грузы военного назначения.
26 ноября в Харькове также был поражен объект энергетики.