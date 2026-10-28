Москва28 окт Вести.Свыше 30% заказов "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех) приходится на страны Африки. Об этом сообщил ИС "Вести" гендиректор компании Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" передал Военно-воздушным силам Эфиопии первую партию самолетов Су-35.

Мы взаимодействуем не только с Эфиопией, но и со многими странами Африки. У нас достаточно большой портфель заказов. Более 30% от портфеля заказов "Рособоронэкспорта" сегодня – это страны Африки. Поэтому мы в этом плане открыты к диалогу и сегодня используем все те возможности, которые предоставляет нам промышленность заявил Михеев

Сегодня в Подмосковье иностранным делегациям – участникам форума Россия – Африка продемонстрировали новейшие российские истребители.

Ранее Михеев сообщил, что "Рособоронэкспорт" реализует и готовит к запуску в странах Африки более 20 совместных проектов в сфере обслуживания и ремонта вооружений и военной техники, а также локализации производства.

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия – Африка проходят в Москве 28-29 октября 2026 года. Участие принимают 48 стран континента, 22 из которых представлены на высшем уровне.