Москва28 окт Вести.Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил ИС "Вести", чем самолеты Су-35 заинтересовали военно-воздушные силы (ВВС) Эфиопии.

В Подмосковье иностранным делегациям — участникам саммита Россия - Африка — показывают новейшие российские истребители. На аэродроме Жуковский проходит передача партии самолетов Су-35. Это не первый опыт поставок воздушных судов в африканскую страну.

Значимое событие для эфиопских ВВС: самолет "Сухой" уже много лет эксплуатируется в Эфиопии, с этими самолетами знакомы инженерно-технический состав и летчики. Он включен в программу обороноспособности эфиопских вооруженных сил. Поэтому самолет интересный, выбор на него пал неслучайно — одна из лучших платформ, которая зарекомендовала себя в условиях СВО, в условиях взаимодействия с ПВО и с системами радиоэлектронной борьбы. На самом деле комплекс необходим в сегодняшней ситуации Вооруженным силам Эфиопии рассказал Михеев

Российская сторона также планирует провести для летчиков и инженерно-технического состава обучение по эксплуатации Су-35.

Дело в том, что в Эфиопии создана ... авиационно-техническая база, сервисный центр, который уже давно эксплуатирует самолеты семейства Су-27, вертолетную и авиационную технику. Поэтому здесь, конечно, все заранее было проговорено, и эксплуатационная программа уже сформирована и на гарантийный срок, и на дальнейший жизненный цикл пояснил он

Также Михеев сообщил, что более 30% заказов "Рособоронэкспорта" приходится на страны Африки.