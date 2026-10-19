ТАСС: под Черниговом мобилизованных удерживают в ямах без документов

Источник: на полигоне под Черниговом мобилизованных держат в ямах без документов ТАСС: под Черниговом мобилизованных удерживают в ямах без документов

Москва19 окт Вести.На полигоне в Гончаровском Черниговской области ВСУ держат мобилизованных в ямах без документов, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

В Черниговской области на полигоне в Гончаровском принудительно удерживают в так называемых "ямах" украинских мобилизованных, которых привезли без оформленных надлежащим образом документов. В частности, у них не оформлено заключение медкомиссии из-за наличия хронических заболеваний отметил собеседник агентства

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что сотрудники ТЦК начали заходить в дома людей и на частную территорию, чтобы проводить мобилизацию.

Как рассказал пленный военнослужащий ВСУ Виктор Волощенюк, сотрудники ТЦК получают денежное вознаграждение за принудительное силовое задержание граждан и их отправку в зону боевых действий.