Москва29 окт Вести.Вопросы, связанные с работой по обелению экономики, являются значимыми при рассмотрении проекта нового бюджета. Об этом ИС "Вести" заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Предложения по налоговым изменениям, которые рассматриваются в первом чтении сегодня депутатами Государственной думы, в первую очередь, - это вопросы, связанные с работой по обелению экономики, вопросы, связанные с продолжением политики, которую правительство РФ предложило и парламент поддержал, по справедливости налоговой системы отметил он

По словам министра, ко второму чтению, как правило, рассматриваются предложения депутатов и правительства по распределению ресурсов, которые еще не нашли своих "полочек" в проекте бюджета.

Мы распределим ассигнования по регионам, такая задача у нас стоит, проведем трехсторонние комиссии с депутатами и сенаторами, распределим ассигнования по ряду программ. Во всяком случае, работа предстоит скрупулезная заявил Силуанов

Госдума 29 октября приняла в первом чтении проект бюджета на 2027-2029 годы.