Силуанов: за цифровым рублем будущее, но это не подменяет обычных расчетов

Силуанов: за цифровым рублем будущее, но другие виды расчетов он не вытесняет Силуанов: за цифровым рублем будущее, но это не подменяет обычных расчетов

Москва29 окт Вести.За цифровым рублем будущее, однако другие виды расчета он не подменяет, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".

Глава Минфина отметил, что ведомство выступает за более широкое использование цифрового рубля для расчетов россиян.

Цифровой рубль также можно задействовать и в трансграничных расчетах, для этого нужно чтобы центральные банки наших стран контрагентов взаимодействовали между собой. Поэтому за цифровым рублем будущее. Но это ни в коем случае не подменяет обычных наших расчетов: в обычных рублях, наличных, безналичных. Это все останется, как и есть сегодня отметил Силуанов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит бизнесу проводить валютные операции с цифровыми рублями и обеспечит дополнительный способ расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными партнерами с использованием счетов цифрового рубля. В частности, такое решение могут применить в расчетах со странами Африки.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что количество открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч.