Москва29 октВести.За цифровым рублем будущее, однако другие виды расчета он не подменяет, заявил вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов в интервью ИС "Вести".
Глава Минфина отметил, что ведомство выступает за более широкое использование цифрового рубля для расчетов россиян.
Цифровой рубль также можно задействовать и в трансграничных расчетах, для этого нужно чтобы центральные банки наших стран контрагентов взаимодействовали между собой. Поэтому за цифровым рублем будущее. Но это ни в коем случае не подменяет обычных наших расчетов: в обычных рублях, наличных, безналичных. Это все останется, как и есть сегодняотметил Силуанов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит бизнесу проводить валютные операции с цифровыми рублями и обеспечит дополнительный способ расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными партнерами с использованием счетов цифрового рубля. В частности, такое решение могут применить в расчетах со странами Африки.
Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что количество открытых счетов цифрового рубля достигло 270 тысяч.