Москва26 сен Вести.Внедрение цифрового рубля на порядок сокращает возможности для совершения нарушений в сфере бюджетного финансирования. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По его словам, цифровая валюта позволяет обеспечивать прозрачность государственных расходов.

Для государства тоже это очень удобно. Цифровой рубль позволит нам обеспечить прозрачность. Вот, например, если мы будем финансировать стройки какие-то или другие расходы, которые бюджетные, то расходование средств через этот механизм, через цифровой рубль, уже на порядок сокращается возможность совершения нарушений объяснил сенатор

Также он отметил, что цифровой рубль повысит удобство взаиморасчетов России с дружественными странами.