В Совфеде отметили удобство цифрового рубля в расчетах с дружественными странами Сенатор Артамонов: цифровой рубль удобнее в международных расчетах

Москва26 сен Вести.России будет удобнее взаимодействовать с дружественными странами, благодаря внедрению цифрового рубля. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

По его словам, усиление санкционного давления на Россию привело к совершенствованию финансовой системы, в частности взаиморасчетов с дружественными странами.

Совершенствование санкционной политики, будем так говорить, заставило нас подумать о том, как совершенствовать и финансовую систему, в том числе систему взаиморасчетов с нашими контрагентами в разных странах. Мы видим, что в некоторых странах сегодня уже тоже внедряется система цифровой валюты. И, конечно, нам будет удобно с этими странами взаимодействовать объяснил сенатор

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 сентября цифровой рубль начал работать в России как полноценный платежный инструмент.