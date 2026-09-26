Москва26 сенВести.России будет удобнее взаимодействовать с дружественными странами, благодаря внедрению цифрового рубля. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.
По его словам, усиление санкционного давления на Россию привело к совершенствованию финансовой системы, в частности взаиморасчетов с дружественными странами.
Совершенствование санкционной политики, будем так говорить, заставило нас подумать о том, как совершенствовать и финансовую систему, в том числе систему взаиморасчетов с нашими контрагентами в разных странах. Мы видим, что в некоторых странах сегодня уже тоже внедряется система цифровой валюты. И, конечно, нам будет удобно с этими странами взаимодействоватьобъяснил сенатор
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что с 1 сентября цифровой рубль начал работать в России как полноценный платежный инструмент.