Чернышенко сообщил об интеграции расчетных механизмов РФ в WeChat и Alipay Чернышенко: идет работа по интеграции расчетных механизмов РФ в WeChat и Alipay

Москва21 окт Вести.Россия ведет работу по интеграции своих расчетных механизмов в китайские платформы WeChat и Alipay, что создаст удобство для туристов обеих стран. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Мы создаем все условия для этого, прежде всего возможность осуществления платежей, использование системы российских расчетных механизмов в китайских платформах, таких как WeChat и Alipay, и наоборот. Здесь у нас это все создает удобство и для китайских туристов, и для россиян сказал Чернышенко

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что система международных платежей BRICS Pay, разработанная государствами – членами организации, уже работает, но ее нужно нарастить.