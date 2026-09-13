Дмитриев допустил, что BRICS Pay вскоре может распространиться на физлица

BRICS Pay может распространиться на физлица, не исключил Дмитриев Дмитриев допустил, что BRICS Pay вскоре может распространиться на физлица

Москва13 сен Вести.Платежная система BRICS Pay вскоре может распространиться на физические лица, не исключил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Пока нет, но думаю, что к этому придем сказал он

Ранее Дмитриев рассказал, что Российский фонд прямых инвестиций на саммите БРИКС в Индии подписал важные соглашения в сферах BRICS Pay, образования, а также поддержки технологических компаний.