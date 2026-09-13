Москва13 сенВести.Платежная система BRICS Pay вскоре может распространиться на физические лица, не исключил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Пока нет, но думаю, что к этому придемсказал он
Ранее Дмитриев рассказал, что Российский фонд прямых инвестиций на саммите БРИКС в Индии подписал важные соглашения в сферах BRICS Pay, образования, а также поддержки технологических компаний.