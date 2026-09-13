Дмитриев: система BRICS Pay уже работает, но ее надо нарастить

Дмитриев сообщил, что система BRICS Pay уже работает Дмитриев: система BRICS Pay уже работает, но ее надо нарастить

Москва13 сен Вести.Система международных платежей BRICS Pay, разработанная государствами — членами организации, уже работает, но ее нужно нарастить. Об этом заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

BRICS Pay — это платежная система, которая уже работает, но ее надо нарастить. [Система] позволит нашим бизнесам платить в рамках БРИКС заявил Дмитриев

Ранее Дмитриев сообщил, что российский фонд прямых инвестиций на саммите БРИКС в Нью-Дели подписал важные соглашения, касающиеся BRICS Pay, образования и поддержки технологических компаний.