Платежи за рубежом становятся доступнее для россиян "Пластиковые кошельки" и QR-коды. Зарубежные платежи стали доступнее для россиян

Москва22 ноя Вести.Появляются новые способы безналичной оплаты для россиян во время зарубежных поездок. РИА новости рассказали о "пластиковых кошельках" и QR-кодах, которые выручают путешественников в странах пребывания.

В публикации говорится, что туристы по всему миру используют специальные дебетовые карты, также известные как "пластиковые кошельки", для оплаты мелких покупок в супермаркетах. Такие платежные средства оформляются через китайскую систему Alipay.

Кроме того, некоторые зарубежные банки интегрировали в свои приложения возможность считывать QR-коды. Данная функция распространяется и на туристов. В настоящее время география этого сервиса включает многие страны, в том числе Турцию, Вьетнам, Египет, Индонезию и другие.

Также агентство напоминает о картах китайской платежной системы UnionPay, которые выпускают в России. Однако следует помнить, что в некоторых случаях операции могут быть отклонены иностранным банком страны пребывания.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что Россия ведет работу по интеграции своих расчетных механизмов в китайские платформы WeChat и Alipay, что создаст удобство для туристов обеих стран.