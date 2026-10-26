МТС реализовала оплату по QR-кодам в Южной Корее МТС подключила оплату покупок по QR-кодам на базе Zero Pay в Южной Корее

Москва26 окт Вести.Расплачиваться за товары и услуги в Южной Корее по местным QR-кодам теперь можно через приложение "Мой МТС". О запуске сервиса РБК сообщил Кирилл Пальчун, руководящий в сотовом операторе направлением платежей и переводов.

Работает решение на платежной инфраструктуре Zero Pay. Рассчитаться получится там, где на кассе или терминале размещен логотип этой системы. Ставить себе отдельное корейское приложение для платежей не требуется. Чтобы заплатить, нужно зайти в раздел "Деньги" в "Моем МТС", нажать "Оплата по QR-коду", считать код продавца и выбрать счет для списания. Авторизоваться в приложении можно по номеру телефона любого сотового оператора.

Деньги уходят с лицевого счета абонента МТС либо с карты российского банка — в рублях, с пересчетом в южнокорейские воны по курсу, действующему на момент операции. Комиссию за платеж компания не берет, а потолок одной операции — 400 тыс. руб. Покупки дешевле 5 тыс. руб. осуществляются без подтверждения кодом из СМС. Обязательное условие работы сервиса — наличие у смартфона доступа в интернет.

По словам Пальчуна, география сервиса будет расти. Отечественные банки тоже наращивают возможности QR-оплаты за границей: в сентябре ВТБ ввел ее в Индонезии и на Филиппинах. В Индонезии решение состыковали с национальной системой QRIS, охватывающей свыше 40 млн торговых объектов, а на Филиппинах — с локальными платежными сетями. Там списание идет в рублях с автоматической конвертацией и без комиссии за операцию.

Месяцем раньше ВТБ открыл QR-оплату покупок в Таиланде, где на старте лимит одной операции равнялся 113 тыс. руб. Как сообщал банк на начало сентября, с января его клиенты провели более 1 млн зарубежных платежей по QR-коду на общую сумму свыше 3,5 млрд руб.