РБК: ВТБ добавил оплату по QR-коду через приложение в Таиланде

ВТБ подключил оплату по QR-коду в Таиланде РБК: ВТБ добавил оплату по QR-коду через приложение в Таиланде

Москва19 авг Вести.ВТБ запустил в Таиланде оплату покупок по QR-коду через мобильное приложение "ВТБ Онлайн", сообщает РБК с ссылкой на пресс-службу банка.

При таком способе оплаты средства списываются с рублевого счета клиента, а затем автоматически конвертируются банком в тайские баты. Комиссия за операции не взимается.

Сумма одной операции может составлять до 113 тыс. рублей. Услугой можно воспользоваться во всех торговых точках страны, где доступна возможность оплаты по QR приводит РБК сообщение пресс-службы

Ранее ВТБ уже подключил аналогичную возможность во Вьетнаме, Китае, Аргентине, Египте, Бразилии, Киргизии и Таджикистане.