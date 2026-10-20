В ВТБ сообщили о наиболее востребованных способах использования цифрового рубля Цифровой рубль помогает россиянам оплачивать госуслуги и делать онлайн-покупки

Москва20 окт Вести.Переводы, государственные платежи и онлайн-покупки стали наиболее востребованными способами использования цифрового рубля. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВТБ, которые есть в распоряжении РБК.

Согласно исследованию, переводы в цифровой валюте совершали 28% респондентов, оплату ЖКХ, налогов и других государственных услуг - 24%, а покупки в интернете - 23%. При этом 35% опрошенных ограничились открытием счета без дальнейших операций.

Каждый пятый участник опроса получал переводы в цифровых рублях или пополнял кошелек, еще 17% расплачивались ими в обычных магазинах.

Основным мотивом для открытия счета стало желание попробовать новую технологию (42%). Еще 36% привлекла возможность воспользоваться цифровым рублем через банковское приложение, 33% - бесплатные переводы.

Регулярнее пользоваться цифровой валютой россиян могли бы побудить кешбэк и скидки (54%), расширение сети принимающих ее магазинов (42%) и возможность оплаты без доступа к интернету (38%).

Массовое внедрение цифрового рубля началось 1 сентября 2026 года. По данным Банка России, за первые десять дней пользователи открыли 87 тысяч счетов и совершили 50 тысяч операций.