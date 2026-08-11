Москва11 авгВести."Сбер" сделал полностью бесплатными денежные переводы между клиентами банка и оплату услуг ЖКХ в мобильном приложении. Об этом сообщили в пресс-службе банка.
Ранее стандартный бесплатный лимит переводов денежных средств клиенту "Сбера" составлял 50 тысяч рублей в месяц. При этом при оплате коммунальных услуг банк мог взимать комиссию.
Денежный перевод перестал быть просто технической услугой - сегодня это самый быстрый и понятный способ проявить внимание к близкимговорится в заявлении
В пресс-службе уточнили, что для бесплатного перевода денег и оплаты счета ЖКХ не нужно подключать специальные подписки или выполнять дополнительные условия. Изменения, как утверждается, стали доступны всем 111 миллионам клиентов банка по умолчанию.