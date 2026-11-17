Москва17 нояВести.Большинство прямых расчетов между контрагентами России и Китая проводятся в юанях. Об этом рассказал ИС "Вести" вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.
У нас есть прямые расчеты между нашими контрагентами и участниками внешнеэкономической деятельности. В основном, правда, это юани. Большая часть расчетов осуществляется в китайских юанях. Второе – это расчеты у нас с использованием платежных агентов. Есть агенты, которые, значит, осуществляют платежи с использованием так называемых бартерных сделокпояснил вице-премьер
Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за период с января по октябрь 2026 года вырос на 32,1% в годовом выражении. Общая сумма оценивается в 242,4 млрд долларов или порядка 20 трлн рублей.