Силуанов раскрыл, что РФ и Китай проводят большинство прямых расчетов в юанях Силуанов: большая часть прямых расчетов РФ и КНР ведется в юанях

Москва17 ноя Вести.Большинство прямых расчетов между контрагентами России и Китая проводятся в юанях. Об этом рассказал ИС "Вести" вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов.

У нас есть прямые расчеты между нашими контрагентами и участниками внешнеэкономической деятельности. В основном, правда, это юани. Большая часть расчетов осуществляется в китайских юанях. Второе – это расчеты у нас с использованием платежных агентов. Есть агенты, которые, значит, осуществляют платежи с использованием так называемых бартерных сделок пояснил вице-премьер

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Китаем за период с января по октябрь 2026 года вырос на 32,1% в годовом выражении. Общая сумма оценивается в 242,4 млрд долларов или порядка 20 трлн рублей.