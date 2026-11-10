Москва10 нояВести.Товарооборот между Россией и Китаем вырос в январе-октябре 2026 года на 32,1% в годовом выражении до $242,485 млрд, сообщает Главное таможенное управление Китая.
В частности, экспорт из Китая в Россию составил $109,26 млрд (+ 33%), экспорт из России в Китай - $133,225 млрд (+ 31,5%).
Товарооборот между двумя странами составил в октябре $27,87 млрд, в том числе экспорт из России в Китай - $15,653 млрд, из Китая в Россию - $11,217 млрд.
Между тем товарооборот между Россией и Китаем сократился в 2025 году на 6,9% до $228,105 млрд.
Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский заявил, что товарооборот между Россией и Китаем может поставить в этом году новый рекорд - $270-280 млрд.
Товарооборот между Китаем и США увеличился в январе-октябре на 11% до $522,7 млрд.