Товарооборот между Китаем и Россией вырос в январе-октябре до $242,5 млрд

Товарооборот между Россией и Китаем вырос в январе-октябре на 32,1% Товарооборот между Китаем и Россией вырос в январе-октябре до $242,5 млрд

Москва10 ноя Вести.Товарооборот между Россией и Китаем вырос в январе-октябре 2026 года на 32,1% в годовом выражении до $242,485 млрд, сообщает Главное таможенное управление Китая.

В частности, экспорт из Китая в Россию составил $109,26 млрд (+ 33%)​​​, экспорт из России в Китай - $133,225 млрд (+ 31,5%).

Товарооборот между двумя странами составил в октябре $27,87 млрд, в том числе экспорт из России в Китай - $15,653 млрд, из Китая в Россию - $11,217 млрд.

Между тем товарооборот между Россией и Китаем сократился в 2025 году на 6,9% до $228,105 млрд.

Торговый представитель России в Китае Алексей Дахновский заявил, что товарооборот между Россией и Китаем может поставить в этом году новый рекорд - $270-280 млрд.

Товарооборот между Китаем и США увеличился в январе-октябре на 11% до $522,7 млрд.