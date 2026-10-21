Любимова рассказала о развитии диалога России и КНР по культуре

Любимова рассказала о развитии российско-китайского диалога в области культуры Любимова рассказала о развитии диалога России и КНР по культуре

Москва21 окт Вести.В области искусства нет направления, в котором диалог России и Китая не развивался бы очень активно. Об этом ИС "Вести" рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Любимова напомнила о совместном визите в Царское село премьер-министра РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна.

Нет такого направления в области искусства, в котором очень активно не развивался наш совместный диалог. Достаточно вспомнить вчерашнюю встречу в Царском Селе и Екатерининский [дворец], и Александровский дворец был посвящен, и мы представили нашим гостям китайскую комнату невероятной красоты, плод совместных трудов выдающихся реставраторов Царского Села, представителей легендарной Ленинградской школы реставраторов и невероятных мастеров китайских. Что действительно поразило наших высоких гостей, так это объем представленных работ рассказала министр

Ранее Мишустин рассказал о расширении использования национальных валют в расчетах РФ и Китая. По его словам, их доля во взаимной торговле приблизилась к 100%.