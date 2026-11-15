Москва15 ноя Вести.Кинематографисты России и Китая активно работают вместе в самых разных жанрах, готовя совместные проекты.

Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" министр культуры РФ Ольга Любимова.

Свой комментарий министр дала на презентации фильма совместного производства России и КНР "Черный шелк" в китайском Шэньчжэне в рамках культурной программы предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Очень много российские коллеги работают с китайскими коллегами, готовятся и триллеры, и комедии. И отдельная, совершенно потрясающая особенность — это когда российские и китайские сценаристы садятся вместе, чтобы пошутить, чтобы сделать так, чтобы было смешно и интересно, и захватывающе, если, например, речь идет о романтической комедии - а я знаю, что и такая готовится к совместному производству между российскими и китайскими коллегами. И это невероятно тяжелая совместная работа - сделать картину привлекательной, интересной и захватывающей и для российского, и для китайского зрителя. А потом, в идеале, хорошо прокатав их в кинотеатрах, еще и представить на международных кинофестивалях и там найти своего - профессионального уже - зрителя