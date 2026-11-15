Любимова объяснила, чем важно совместное производство кино Россией и Китаем Любимова: для продюсеров важно совместное производство кино с КНР

Москва15 ноя Вести.Совместное производство кино с Китаем – значимое событие для любого продюсера в мире. Об этом министр культуры России Ольга Любимова заявила в интервью ИС "Вести".

Так она ответила на вопрос журналиста о том, почему много внимания уделяется совместному производству фильмов России и Китая.

Совместное производство, в принципе, как трек очень важно, мне кажется, в любой отрасли экономики, и для любого продюсера в мире получить статус совместного производства с Китаем — это невероятно важно. Это первая экономика — первая с точки зрения кинематографии в мире — причем, мне кажется, уже начиная с ковида, достаточно долго… наши коллеги вырвались вперед и по всем показателям, поэтому, конечно, статус совместного производства с Китаем — это очень серьезный вызов на самом деле сказала Любимова

По ее словам, российские продюсеры воспринимают с азартом возможность для их проектов оказаться в китайском прокате.

Иметь возможность состояться в прокате не только в России, но и в Китае — это такая абсолютная, мне кажется, мечта любого кинопроизводителя считает Любимова

По словам министра культуры, большое совместному кинопроизводству уделяется и на уровне глав государств, потому что это подчеркивает "статус".

Для нас это очень важно и подчеркивает статус, действительно, и [есть] необходимость в этом смысле трудиться максимально активно и добиваться больших результатов. Действительно, совместное производство кино, и в том числе и "Красный шелк", и "Черный шелк" часто звучат и упоминаются в тезисах лидеров при встрече. Тем важнее нам результат, который покажут наши продюсеры в прокате заключила она

Ранее Любимова рассказала о трех совместных проектах РФ и КНР: "Красный шелк", "Черный шелк" и "Белый шелк".