Любимова рассказала, какая работа стоит за получением "печати дракона" в КНР Любимова: получить "печать дракона" в Китае — это серьезный путь

Москва15 ноя Вести.Получение "печати дракона" - удостоверения на прокат фильма в Китае - это большая работа и особая ответственность. Об этом заявила в интервью ИС "Вести" министр культуры РФ Ольга Любимова.

Свой комментарий министр дала на презентации фильма совместного производства России и КНР "Черный шелк" в китайском Шэньчжэне в рамках культурной программы предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Историческая лента — это особая ответственность, и я знаю, что продюсеры проделали невероятную работу. И я знаю, что это очень серьезный путь — получить "печать дракона"…, так [в Китае] называется прокатное удостоверение. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы порадовали зрителя, чтобы общие ценности, общая история была представлена на экране все-таки с точной достоверностью, не задев ничьи чувства, в память традициям и совместным историческим событиям сказала Любимова

"Черный шелк" - продолжение уже нашумевшего "Красного шелка" - выйдет в прокат весной. Но уже сегодня в Китае зрители увидели трейлер, который произвел на всех большое впечатление.