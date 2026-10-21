Любимова: билеты на гастроли музыкантов из РФ в Китае раскупаются за 20 минут

Любимова рассказала о популярности российских музыкантов в Китае Любимова: билеты на гастроли музыкантов из РФ в Китае раскупаются за 20 минут

Москва21 окт Вести.Билеты на гастроли артистов из РФ в Китае раскупают за 20 минут. Об этом ИС "Вести" рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она добавила, что в речах высшего китайского руководства упоминается этот ажиотаж.

Встречают наших исполнителей с гастролями. Это не только гастроли Валерия Абисаловича Гергиева, наших прославленных музыкантов, когда буквально за 20 минут не остается билетов на китайских сайтах. И это очень часто звучит в тезисах высокого руководства на встрече, для нас тоже очень важно сообщила Любимова

Ранее Любимова рассказала о диалоге РФ и КНР по культуре. Она заявила, что во всех отраслях этой сферы он развивается очень активно.