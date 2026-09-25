Слепнев рассказал о российских товарах-хитах на китайском рынке Слепнев: пастила, карамель и одежда из РФ стали хитами на китайском рынке

Москва25 сен Вести.Пастила, карамель, а также одежда российских производителей стали товарами-хитами на китайском рынке. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Агафоновой рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

У всех на слуху история с белевской пастилой, которая рванула через электронные площадки китайские, активно там продвигается, и сейчас уже … этот продукт поступает на китайский рынок. Карамель тоже была одним из хитов на китайском рынке … Российские, кстати, дизайнеры очень хорошо идут по одежде … Российские дизайнеры, они, кстати говоря, не только в Китае, и на западном рынке там был целый бум российских дизайнеров на одежду … Сочленилось … создать хороший продукт и уметь его продвинуть. Благо сейчас технологии позволяют это сделать достаточно легко. Ну, многим везет сказал он

Ранее Андрей Слепнев рассказал о "непреференциальном" соглашении с Китаем в рамках ЕАЭС.