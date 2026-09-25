Москва25 сен Вести.Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем носит непреференциальный характер. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Агафоновой рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

На сегодня у нас четыре соглашения – это Вьетнам, Иран, Сербия и Монголия. Кроме того, у нас есть "непреференциальное", так называемое, соглашение с Китаем, то есть пошлины у нас остаются, но есть углубленные механизмы взаимодействия. Кроме того, с 6 октября у нас вступает в силу соглашение с Эмиратами, можно сказать, уже через месяц появится пятое соглашение. Мы сегодня работаем помимо этих стран еще и по новым переговорным трекам сказал он

Слепнев особенно отметил Индонезию.

В Индонезии соглашение подписано, мы ожидаем ратификацию в ближайшее время. Надеемся, что уже в следующем году также вступит в силу соглашение с этой крупнейшей экономикой. Сегодня мы ведем переговоры с Индией, третьей экономика мира, и на горизонте у нас Пакистан, ряд африканских стран. То есть мы ведем такую достаточно активную работу в этом направлении сказал он

Ранее президент России Владимир Путин не стал отдавать предпочтение Индии или Китаю, когда индийская журналистка спросила его, как Москва сохраняет отношения с обеими странами на фоне разногласий между Нью-Дели и Пекином.